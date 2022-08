Αυτά είναι τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών

Ποιοι είναι οι δίσκοι οι πιο απαραίτητοι σε μία δισκοθήκη; Είτε αυτή είναι σε κανονικούς δίσκους βινυλίου και cd είτε είναι σε ψηφιακή μορφή. Υπάρχουν πολλές σχετικές λίστες που έχουν σχηματιστεί και δημοσιευτεί. Μία από τις βασικότερες είναι η λίστα “500 Greatest Albums of All Time” του περιοδικού Rolling Stone, η οποία πρωτοδημοσιεύθηκε το 2003 και αναδιαμορφώθηκε ελαφρά το 2012.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ωστόσο καμία λίστα δεν μπορεί να είναι η απόλυτη, πάντα υπάρχουν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις. Αλλά υπάρχουν και νέες κυκλοφορίες. Ετσι λοιπόν, φέτος, 10 χρόνια αργότερα, το περιοδικό ανανεώνει την λίστα του, καθώς μέσα σε αυτήν εισάγονται νέα είδη μουσικής και νέοι καλλιτέχνες. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, το περιοδικό ζήτησε μία λίστα με τα καλύτερα 50 άλμπουμ από 300 καλλιτέχνες, παραγωγούς, κριτικούς και στελέχη δισκογραφικών εταιριών. Ανάμεσά τους οι Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, H.E.R., ο Adam Clayton και ο Edge των U2, ο Gene Simmons των Kiss και η Stevie Nicks.

Στην νέα λίστα, 86 άλμπουμ είναι από αυτόν τον αιώνα και τα 154 από τα 500 άλμπουμ είναι νέες εισαγωγές που δεν υπήρχαν στις λίστες του 2003 και του 2012. Παρόλα αυτά τα κλασικά παραμένουν ακόμα κλασικά.

Παρακάτω παραθέτουμε τα κορυφαία 25 από την νέα εν λόγω λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών!

1. Marvin Gaye, ‘What’s Going On’ (1971)

2. The Beach Boys, ‘Pet Sounds’ (1962)

3. Joni Mitchell, ‘Blue’ (1971)

4. Stevie Wonder, ‘Songs in the Key of Life’ (1976)

5. The Beatles, ‘Abbey Road’ (1969)

6. Nirvana, ‘Nevermind’ (1991)

7. Fleetwood Mac, ‘Rumours’ (1977)

8. Prince and the Revolution, ‘Purple Rain’ (1984)

9. Bob Dylan, ‘Blood on the Tracks’ (1975)

10. Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998)

11. The Beatles, ‘Revolver’ (1966)

12. Michael Jackson, ‘Thriller’ (1982)

13. Aretha Franklin, ‘I Never Loved a Man the Way I Love You’ (1967)

14. The Rolling Stones, ‘Exile on Main Street’ (1972)

15. Public Enemy, ‘It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back’ (1988)

16. The Clash, ‘London Calling’ (1979)

17. Kanye West, ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ (2010)

18. Bob Dylan, ‘Highway 61 Revisited’ (1965)

19. Kendrick Lamar, ‘To Pimp a Butterfly’ (2015)

20. Radiohead, ‘Kid A’ (2000)

21. Bruce Springsteen, ‘Born to Run’ (1975)

22. The Notorious B.I.G., ‘Ready to Die’ (1994)

23. The Velvet Underground, ‘The Velvet Underground and Nico’ (1967)

24. The Beatles, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967)

25. Carole King, ‘Tapestry’ (1971)

