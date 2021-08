A Song For You: Ένα τραγούδι του Leon Russell που ήθελαν όλοι να τραγουδήσουν

Το “A Song for You” είναι ένα υπέροχο τραγούδι, που έγραψε και πρωτοηχογράφησε ο rock τραγουδιστής και πιανίστας, ο Leon Russell.

Ο Leon Russell δεν ήταν ένας τυχαίος καλλιτέχνης, ο Elton John τον είχε για ίνδαλμα!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το συγκεκριμένο πολυτραγουδισμένο κομμάτι, ο Leon Russell το είχε συμπεριλάβει στο πρώτο του σόλο άλμπουμ, που είχε βγάλει με τίτλο το όνομά του το 1970.

Το τραγούδι αυτό το έχουν τραγουδήσει πάνω από 200 σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ο Elton John το έχει χαρακτηρίσει ως ένα “American classic”. Το “A Song for You” εντάχθηκε στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, στο Grammy Hall of Fame το 2018.

Μια από τις πρώτες και πιο σημαντικές εκτελέσεις του κομματιού ήταν εκείνη του Donny Hathaway το 1971.

Μία κλασική ερμηνεία είναι βέβαια αυτή του Ray Charles. Κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ του “My World”.

Μεγάλη αίσθηση είχε κάνει το 2005 η συνεργασία πάνω στο κομμάτι αυτό, του Herbie Hancock μαζί με την Christina Aguilera.

Το 2009 η Whitney Houston ηχογράφησε μιά πιό uptempo εκτέλεση του “A Song for You” για το άλμπουμ που έμελλε να είναι το τελευταίο της ζωής της, το “I Look Τo You”. Μερικά όμως χρόνια νωρίτερα, το 1991, η Houston είχε ερμηνεύσει μοναδικά σε slow εκτέλεση το τραγούδι, σε μια συναυλία στον ναύσταθμο στο Norfolk της Virginia για περίπου 3.500 στρατιώτες, που είχαν επιστρέψει από τον Πόλεμο του Κόλπου. Εκείνη η ερμηνεία της είχε συγκινήσει πάρα πολύ τον δημιουργό του τραγουδιού, τον Leon Russell, ο οποίος της έγραψε ένα γράμμα εκφράζοντάς της τον θαυμασμό του για τον τρόπο που τραγούδησε το κομμάτι.

Το 2011 ηχογράφησε μια εξαιρετική soul εκτέλεση η αείμνηστη Amy Winehouse.

Ενώ το 1975 η σπουδαία Mina το τραγούδησε στα Ιταλικά με τίτλο Quasi come musica.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί, το “A Song for You” το έχουν τραγουδήσει σε δίσκους και συναυλίες τους και οι εξής καλλιτέχνες: Andy Williams, The Carpenters, Willie Nelson, Michael Bublé, Elton John, Lena Horne, Cher, Lou Rawls, Aretha Franklin, Telly Savalas, The Temptations, Joe Cocker, Nancy Wilson, Dusty Springfield, Natalie Cole, Simply Red, B.J. Thomas, Neil Diamond, Steve Tyrell, Fausto Papetti, Ron Carter, Michael Lington, Kirk Whalum, Jim Brickman και πολλοί άλλοι.

Ο καθένας λοιπόν μπορεί πλέον να καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι το τραγούδι “A Song for You”, που έγραψε ο Leon Russell.