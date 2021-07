Μία νέα φωτογραφία όπου ποζάρει στο πλευρό της συζύγου του Χάιλι ανέβασε στο instagram o Τζάστιν Μπίμπερ. Κι ενώ όλοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για άλλη μία φωτογραφία του αγαπημένου ζεύγους, ήρθε η λεζάντα που έγραψε ο popstar για να πυροδοτήσει φήμες περί εγκυμοσύνης του διάσημου μοντέλου. "Μαμάς και μπαμπάς" έγραψε ο Μπίμπερ με τους ακολούθους του αμέσως να πιάνουν το νόημα και να αρχίζουν τις ερωτήσεις.

"Μαμάς και μπαμπάς;" αναρωτήθηκε ένας χρήστης. "Έρχεται μωρό;" ρωτούσε άλλη θαυμάστρια.. ok to Instagram on Monday to share new photos with his wife Hailey. Πάντως, χωρίς να ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι στη σκέψη τους ή στα σχέδιά τους, σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμη να αποκτήσουν παιδιά. Εκείνος είναι 27 χρονών και η Χάιλι 24.