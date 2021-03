Η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία υποδύεται τη Ζορζέτ στις "Άγριες Μέλισσες" αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στην τηλεοπτική σειρά και στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

"Είχα παίξει στις Μάγισσες της Σμύρνης όταν ήμουν έξι χρονών. Στα 12 έπαιξα στο μιούζικαλ, στο Beauty and the Beast... Μας είχαν πει ένα πράγμα να μην κοιτάξουμε ποτέ το κοινό. Εγώ το έκανα και ξέχαασ τα λόγια μου. Ήταν σοκαριστικό", ανέφερε η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή The 2Night Show.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στις Άγριες Μέλισσες είπε: "Είναι φανταστικό αυτό το πράγμα με τις Άγριες Μέλισσες... Δεν μιλάω καθόλου Γαλλικά και ας έπαιξα τη Ζορζέτ. Και η Κάτια Δανδουλάκη και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι άνθρωποι που θέλουν το κοινό καλό. Είναι η ενέργεια τους είναι δουλεμένοι πάνω στο εμείς και όχι στο εγώ. Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που βλέπεις ότι σε εμπιστεύονται, θέλεις να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό".

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη ρώτησε εάν είναι ερωτευμένη και εκείνη του απάντησε "με τι πράγμα" και ο παρουσιαστής αστειευόμενος της είπε "με τη μπεσαμέλ" και στη συνέχεια της είπε αν ο έρωτας περνάει από το στομάχι και η Χρύσα Μιχαλοπούλου απάντησε: "Περνάει από το στομάχι. Μαγειρεύω φανταστικά… Και τρώω πάρα πολύ. Παλιά ήμουν πιο αδύνατη".

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: “Είμαι στο Samano Radio, είναι πειρατικό ιντερνετικό και κάνω εκπομπή. Εκεί κάνει εκπομπή και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Αυτός είναι εκεί και εγώ μπήκα. Μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο".