Emily in Paris: Ποιος είναι ο κούκλος Γάλλος που πρωταγωνιστεί - ΒΙΝΤΕΟ

Της Ελένης Καραμήτσου

Η νέα σειρά του Netflix "Emily in Paris" είναι ό,τι πρέπει για να ξεφύγετε λίγο από την... πεζή καθημερινότητα και να ταξιδέψετε στο Παρίσι. Πρωταγωνιστεί η Λίλι Κόλινς, κόρη του ρόκσταρ Φιλ Κόλινς, αλλά σίγουρα αυτός που κλέβει τις εντυπώσεις είναι ο "καυτός" γείτονάς της, Γκαμπριέλ, Λούκας Μπράβο.

Ο Γάλλος σεφ είναι ο πρώτος που γνωρίζει η Έμιλι, όταν κατά λάθος προσπαθεί να μπει στο δικό του διαμέρισμα αντί για το δικό της, καθώς μένει από κάτω της. Η έλξη είναι αναμφίβολη. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν η Έμιλι, αφού φιλιούνται, συνειδητοποιεί ότι έχει σχέση και μάλιστα με μια νέα φίλη της. Οι τρεις τους μπαίνουν σε μια σειρά προβλημάτων.

Ο Λούκας Μπράβο είναι 32 χρονών και γεννήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας. Είναι μοντέλο και ηθοποιός. Μετακόμιζε συχνά κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας επειδή ο μπαμπάς του ήταν ποδοσφαιριστής. Η καριέρα του πατέρα του, επέτρεψε στην οικογένειά τους να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. Από τον συνεχή ξεριζωμό, ο 32χρονος είπε ότι "ήταν πάντα θλιβερό να αφήνει συνεχώς τους φίλους του", και μόλις η μητέρα του τον έγραψε σε μια σχολή αυτοσχεδιασμού και ηθοποιίας, όταν ήταν περίπου 11 ετών, βρήκε τη σταθερότητα όσο και την έμπνευση για να γίνει ό,τι είναι σήμερα. "Το να παίξεις έναν χαρακτήρα με έκανε να νιώθω ασφαλής γιατί ήδη ήξερα τις ιδιότητές τους, πώς μιλούσαν, πώς ήταν... κάτι που δεν συνέβη στη ζωή μου γιατί δεν ήξερα πραγματικά ποιος ήμουν" τόνισε σε συνέντευξή του στο Glamour. "Συνειδητοποίησα ότι η ηθοποιία είναι η μόνη δουλειά όπου προσποιείται ότι είσαι άνθρωπος και αυτό είναι διασκεδαστικό" πρόσθεσε.

Πριν εμφανιστεί στη σειρά του Netflix έπαιζε κυρίως σε γαλλόφωνες ταινίες και σειρές, ενώ ο ρόλος του ως σεφ στην "Emily in Paris" του ταιριάζει γάντι καθώς ήταν πράγματι σεφ σε εστιατόριο πριν από λίγα χρόνια, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Manny the Movie Guy. "Όταν πήρα για πρώτη φορά το σενάριο, είπα, "ουάου, αυτό είναι σίγουρα για μένα, σίγουρα πρόκειται να χρησιμοποιήσω αυτές τις δεξιότητες. Και έτσι με έβαλαν να μαγειρέψω τις ομελέτες που είχα φτιάξει για την Έμιλι στη σειρά” είχε δηλώσει στο Manny the Movie Guy, ενώ επίσης στο Entertainment Weekly είχε πει πως "μπορώ να μαγειρέψω, στην ουσία είμαι μάγειρας. Πριν από λίγα χρόνια δούλευα σ' ένα μπαρ και ένας από τους σεφ παραιτήθηκε οπότε είπα στον κεντρικό σεφ "δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να μάθω σ' αυτό το μπαρ, μπορώ να σε βοηθήσω; Και δέχτηκε. Οπότε για δύο μήνες ήμουν ο δεύτερος σε ιεραρχία σεφ και πέρασα εκπληκτικά. Είχε ανοιχτή κουζίνα και οι πελάτες μπορούσαν να μας βλέπουν να μαγειρεύουμε. Ήταν πολύ διασκεδαστικό".

Ως μοντέλο έχει συμβόλαια με τα πρακτορεία Tribe Management και Viva Model Management. Έχει συνεργαστεί με τον οίκο Chanel.

Μιλώντας, επίσης, στο Entertainment Weekly είπε ότι όταν τον κάλεσαν για να του επιβεβαιώσουν ότι ο ρόλος είναι δικός του βρισκόταν σε διακοπές, στο βουνό με έναν βοσκό προσπαθώντας να αποφύγει τον πολιτισμό και όταν επέστρεψε στην πρώτη συνάντηση για την ανάγνωση του σεναρίου με τη Λίλι Κόλινς και άλλους συντελεστές τους περιέγραφε πώς φτιάχνουν κατσικίσιο τυρί. Για τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ είπε ότι είναι ένα είδωλο. "Μεγάλωσα με το Sex & the City". Οι φίλοι μου έλεγαν δεν θα έπρεπε να το βλέπεις αυτό κι εγώ θα έπρεπε να το δείτε αυτό. Υπάρχουν τόσες πληροφορίες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις και επίσης είναι διασκεδαστικό". Σημείωσε ότι του αρέσει πολύ ο τρόπος γραφής του Σταρ και πως όταν τον συνάντησε αρχικά τον φοβόταν και ήταν πολύ ντροπαλός, αλλά ο δημιουργός της σειράς ήταν τόσο ευγενικός, προσγειωμένος και ανθρώπινος που τον έκανε να αισθανθεί πολύ άνετα μαζί του και φιλικά".

Για τον ρόλο του Γκαμπριέλ που αποτελεί αντικείμενο πόθου για την πρωταγωνίστρια ενώ ήδη βρίσκεται σε σχέση σημείωσε: "Πιστεύω ότι αντανακλά την πραγματικότητα της γενιάς μας που αντιμετωπίζει τη μονογαμία και την πολυγαμία. Η μονογαμία είναι κάτι νέο στην ανθρώπινη ιστορία, δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι' αυτό, δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερο οι γενιές δεν θέλουν να ανήκουν σε κανέναν. Και υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες και τόσο διαφορετικοί τρόποι να συναντήσεις διαφορετικούς ανθρώπους που νιώθω ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα αν κάνουν μόνο μία επιλογή. Έχουν μία διαρκή περιέργεια και είναι μία καθημερινή μάχη. Ο Γκαμπριέλ πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει αυτήν τη μάχη".

Αν υπάρχει δεύτερη σεζόν ο Λούκας εκμυστηρεύεται τι επιθυμεί για τον ήρωά του "να ανοίξει δικό του εστιατόριο και να περνά καλά. Να αισθάνεται ελεύθερος να κάνει ό,τι του αρέσει περισσότερο, που είναι η μαγειρική και να ψυχαγωγεί τον κόσμο. Ελπίζω να βρει τον εαυτό του επειδή ξέρει τι θέλει, αλλά προβληματίζεται πώς θα φθάσει εκεί. Όσον αφορά στη σχέση του, δεν θέλω να εκφράσω υποθέσεις".