Ζελένσκι: Οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν το Κίεβο απόψε – Κρίνεται η μοίρα της Ουκρανίας

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του αργά το βράδυ της Παρασκευής, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, υπογραμμίζοντας ότι η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και εκτιμώντας ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα επιχειρήσουν άμεσα να καταλάβουν το Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο Ukrinform, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να πω πολύ ειλικρινά: αυτή η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη από την ημέρα. Πολλές πόλεις μας δέχονται επίθεση: Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο, οι άνδρες και οι γυναίκες στο Ντονμπάς, οι πόλεις της νότιας Ουκρανίας. Ιδιαίτερη προσοχή στο Κίεβο – δεν μπορείς να χάσεις την πρωτεύουσα! Σε όλα τα μέτωπα αυτήν τη νύχτα, ο εχθρός θα χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις του για να κάμψει την αντίστασή μας – ποταπά, σκληρά και απάνθρωπα. Απόψε θα εισβάλουν!»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι κρίνεται η μοίρα της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι σε εξέλιξη είναι επίσης ο αγώνας στο διπλωματικό μέτωπο.

President @ZelenskyyUa addressed his nation:”The night will be harder than the day. At night they will attack. Many cities are under threat: Chernihiv, Sumy,Kharkiv,Donbass, southern Ukraine and special attention to Kyiv.”

