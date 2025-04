Ζελένσκι: Οι μάχες συνεχίζονται σε Κουρσκ και Μπέλγκοροντ παρά τη δήλωση του Πούτιν για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός

Συνεχίζονται οι μάχες στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές του Κουρσκ και του Μπέλγκοροντ παρά τις δηλώσεις τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την κήρυξη εκεχειρίας λόγω του το Πάσχα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα από ανάρτηση του στο Χ.

«Καταγράφουμε την πραγματική κατάσταση προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ – οι πασχαλινές δηλώσεις του Πούτιν δεν επεκτείνονται σε αυτά τα εδάφοι. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και τα ρωσικά πλήγματα συνεχίζονται. Το ρωσικό πυροβολικό εξακολουθεί να ακούγεται σε ορισμένες κατευθύνσεις του μετώπου, ανεξάρτητα από την υπόσχεση του Ρώσου ηγέτη για κατάπαυση του πυρός. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονται σε δράση.

Οι ενέργειές μας είναι και θα είναι συμμετρικές. Η πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών παραμένει στο τραπέζι – η απάντηση σε αυτήν πρέπει να έρθει από τη Μόσχα. Η Ουκρανία, μαζί με τους εταίρους μας, είναι έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά, αλλά η ίδια ετοιμότητα απαιτείται και από τη Ρωσία.

Αναμένω επικαιροποιημένες πληροφορίες από την πρώτη γραμμή του μετώπου στις αναφορές των 00:00.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα είναι ότι είναι επιτέλους ξεκάθαρο ποιος ήταν πραγματικά η αιτία αυτού του πολέμου από την αρχή. Τη στιγμή που ο Πούτιν διέταξε πραγματικά μείωση της έντασης και της βιαιότητας των επιθέσεων, οι μάχες και οι δολοφονίες μειώθηκαν. Η μοναδική αιτία αυτού του πολέμου και της παράτασής του βρίσκεται στη Ρωσία», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

A report by the Commander-in-Chief.

