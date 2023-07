Ζελένσκι: Ο πόλεμος επιστρέφει στην Ρωσία – Η απάντηση στις πυρηνικές απειλές της Μόσχας

Ο πόλεμος «φτάνει στη Ρωσία, στα στρατηγικά κέντρα και τις στρατιωτικές βάσεις της», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια επιχειρηματική συνοικία της Μόσχας και έπειτα από τις απειλές του Μεντβέντεφ ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, αν προχωρήσει η ουκρανική αντεπίθεση.

«Σταδιακά, ο πόλεμος επιστρέφει στο έδαφος της Ρωσίας, στα συμβολικά κέντρα της και τις στρατιωτικές βάσεις της και αυτή είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία, φυσική και απολύτως δικαιολογημένη», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του, στο περιθώριο μιας επίσκεψής του στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ (δυτική Ουκρανία). «Η Ουκρανία ισχυροποιείται», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του θα πρέπει να προετοιμαστεί για νέες επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της, τον επόμενο χειμώνα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει το ενεργειακό δίκτυο.

Σχεδόν το 40% του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας καταστράφηκε τον περασμένο χειμώνα, από πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας, με αποτέλεσμα πολλές ουκρανικές πόλεις να βυθιστούν στο σκοτάδι και το κρύο. Το Κίεβο κατήγγειλε ότι αυτή ήταν μια σκόπιμη στρατηγική για να πληγούν άμαχοι, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου. Η Μόσχα λέει ότι εξαπέλυσε αυτές τις επιθέσεις για να περιορίσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας. «Είναι προφανές ότι αυτό το φθινόπωρο και (…) τον χειμώνα ο εχθρός θα προσπαθήσει να επαναλάβει τον τρόμο εναντίον της ενεργειακής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό», είπε ο Ζελένσκι απευθυνόμενος σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του και τοπικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας απέκρουσε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη: η μία στόχευε την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και η δεύτερη τη Μόσχα. Στη ρωσική πρωτεύουσα το διεθνές αεροδρόμιο έκλεισε για μικρό χρονικό διάστημα ενώ δύο πολυώροφα κτίρια γραφείων στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης υπέστησαν μικρές ζημιές. Πολλά παράθυρα αυτών των κτιρίων έσπασαν και έγγραφα σκορπίστηκαν στο έδαφος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε ότι στην επίθεση στη Μόσχα συμμετείχαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα καταρρίφθηκε και τα άλλα δύο «εξουδετερώθηκαν» με ηλεκτρονικά μέσα.

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος μερικές φορές έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο της χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, ανάφερε ότι η Μόσχα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα πυρηνικό όπλο, στην περίπτωση που η εξελισσόμενη πολεμική αντεπίθεση του Κιέβου θα είναι επιτυχής.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι επίσης, αντιπρόεδρος το Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας, στο οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πιεστεί και να υπαναχωρήσει έναντι του πυρηνικού της δόγματος, σε ένα τέτοιο σενάριο.

“Φανταστείτε αν… η αντεπίθεση, η οποία υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ ήταν μία επιτυχία και απέκοπταν ένα τμήμα των εδαφών μας, τότε, θα αναγκαζόμασταν να χρησιμοποιήσουμε ένα πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από ένα διάταγμα του Ρώσου προέδρου.

