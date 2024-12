Ζελένσκι: «Είναι δύσκολο να στηριχτεί η Ουκρανία χωρίς τη βοήθεια της Αμερικής» – Σε εξέλιξη η Σύνοδος στις Βρυξέλλες εν μέσω ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων

Την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωνε την κατάληψη δύο χωριών στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ νωρίτερα μια ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και υποδομές στις Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η ενότητα μεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στη χώρα του.

«Είναι πολύ σημαντική η ενότητα μεταξύ της Ε.Ε., των κρατών-μελών της και των ΗΠΑ, για να επιτύχουμε την ειρήνη. Όλοι μαζί, ΗΠΑ και Ευρώπη, μπορούν να σταματήσουν τον Πούτιν και να σώσουν την Ουκρανία», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Είναι δύσκολο να στηριχθεί η Ουκρανία χωρίς τη βοήθεια της Αμερικής» σημείωσε, και είπε ότι θα το συζητήσει με τον επερχόμενο Πρόεδρο Τραμπ όταν θα αναλάβει καθήκοντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες θα ζητήσει μεγαλύτερη στήριξη από τους ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ. Οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν σήμερα στις 11.30 π.μ. (ώρα Ελλάδας).

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι, προτεραιότητα για την Ουκρανία είναι η προστασία του ενεργειακού τομέα και συγκεκριμένα η προστασία 13 πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και κέντρων αερίου. Δεύτερον, είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να διπλασιάσει ή να αυξήσει όσο πιο πολύ γίνεται, την εσωτερική παραγωγή όπλων και τρίτον, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για βοήθεια στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

«Η πιο άμεση πρόκληση αφορά στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας», υπενθύμισε η φον ντερ Λάιεν.

Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα είναι σε θέση ισχύος όταν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Στα συμπεράσματά τους για την Ουκρανία, οι ευρωπαίοι ηγέτες υπόσχονται τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία το 2025, τα περισσότερα εκ των οποίων προορίζονται για την αγορά όπλων.

Σε σύντομη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επισήμανε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας σκοπεύουν να συνεχίσουν την αποστολή όπλων για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι η προτεραιότητα της επίσκεψης του Ζελένσκι είναι να γίνει «ό,τι είναι δυνατόν», συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και άλλων όπλων, προκειμένου η Ουκρανία να βρίσκεται στην «καλύτερη δυνατή θέση» όταν αποφασίσει να ξεκινήσει τις ειρηνικές συνομιλίες με τη Μόσχα.

Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρώσει στις προσπάθειές της προς υποστήριξη της Ουκρανίας και να μην ασχοληθεί με πρόωρες προτροπές για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Οποιαδήποτε πίεση για πρώιμες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει σε μία κακή συμφωνία για την Ουκρανία», προειδοποίησε η Κάγια Κάλας.

Οι συζητήσεις πρέπει να αφορούν τώρα τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο. Οι συνομιλίες για την ειρήνευση πρέπει να ακολουθήσουν αργότερα.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μας για ό,τι χρειαστεί και για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, μαζί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε μια μέρα εδώ ως μέλος της ΕΕ», είπε στον Ζελένσκι ο Α. Κόστα.

Όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος κατά του διεθνούς δικαίου. Διακυβεύεται το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, της εδαφικής ακεραιότητας και των ασφαλών συνόρων.

«Το διεθνές δίκαιο πρέπει να επικρατήσει και η εισβολή πρέπει να ηττηθεί», είπε ο Α. Κόστα.

Είναι πολύ νωρίς για να συζητηθούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία συνεχίζει την επίθεσή της και δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για πραγματική ειρήνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Ρωσία συνεχίζει την επίθεση, χωρίς να δείχνει βούληση να διαπραγματευθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά, πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπου τους τελευταίους μήνες σημειώνουν νίκες έναντι των ουκρανικών στρατευμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματά του «απελευθέρωσαν» την Ζελενίβκα, έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται δυτικά της βιομηχανικής πόλης Κουραχοβέ. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους χωριά βόρεια, ανατολικά και νότια της Κουραχοβέ, σχεδόν περικυκλώνοντάς την.

🇷🇺Russian troops have #Captured the settlements of #Zelenovka ( #Zelenivka ) and #NovyKomar ( #NovyiKomar ) in the Donetsk People’s Republic, the Defense MInistry has announced. #DPR #UkraineRussiaWar️ #RussiaUkraineWar #Russian pic.twitter.com/wy8j5Qm0VT



Οι Ρώσοι επιτάχυναν την προέλασή τους στην περιφέρεια Ντονέτσκ, που αποτελεί στόχο της επίθεσής τους εδώ και μήνες. Αυτή ανήκει στην Ντονμπάς, ουκρανική περιοχή με ορυχεία, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί «προτεραιότητα».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης την κατάληψη του χωριού Νόβιι Κομάρ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Ο οικισμός αυτός είχε πριν από τον πόλεμο μόνον μερικές εκατοντάδες κατοίκους, αλλά βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα όρια των περιφερειών Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία υποψιάζεται ότι η Ρωσία προετοιμάζει επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν ήδη υπό τον έλεγχό τους ένα μέρος της, αλλά το νότιο μέτωπο παρέμενε σχετικά σταθερό από την αρχή της χρονιάς σε σχέση με το ανατολικό μέτωπο.

Μια ρωσική επίθεση σε μεγάλη κλίμακα θα συνιστούσε πρόκληση για τον ουκρανικό στρατό, οι δυνάμεις του οποίου δοκιμάζονται ήδη στις ανατολικές περιφέρειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Νοέμβριο περισσότερα ουκρανικά εδάφη απ’ ό,τι στη διάρκεια οποιουδήποτε άλλου μήνα από τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που στηρίχθηκε στα δεδομένα του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), που έχει την έδρα του στις ΗΠΑ.

Ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια κατοικιών και υποδομές στις περιφέρειες Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και έναν κατευθυνόμενο πύραυλο Kh-59/69 στην επίθεσή της, διευκρίνισε η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας.

Από την επίθεση υπέστη ζημιά υποδομή, δύο κτίρια διαμερισμάτων, ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Σέρχιι Λίσακ. Δεν υπήρξαν απώλειες, σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, υπέστησαν ζημιές 9 ιδιωτικές κατοικίες, ανακοίνωσαν παράλληλα οι περιφερειακές αρχές της, χωρίς να αναφέρουν καμία απώλεια.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης 85 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) επιτιθέμενη στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 40 δεν έφθασαν τους στόχους τους και 45 άλλα καταρρίφθηκαν, πρόσθεσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Ροστόφ, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιφέρειά του «αποτράπηκαν», αλλά προκάλεσαν για σύντομο χρονικό διάστημα φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά «κατασβέστηκε», γνωστοποίησε αργότερα ο Σλιουσάρ.

An oil refinery in Novoshakhtinsk came under attack by Ukrainian drones last night, resulting in a fire

Acting Governor of Rostov region reported over 30 drones and three missiles hit the area overnight. By morning, the fire at the Novoshakhtinsk oil refinery had been… pic.twitter.com/lGicAXd8us

— ASTRA (@ASTRA_PRESS) December 19, 2024