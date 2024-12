Νέες απειλές Πούτιν: «Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα» – Τα μηνύματα μέσω της ετήσιας συνέντευξης Τύπου

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, κατά την ετήσια, μαραθώνια συνέντευξη Τύπου, ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης των πρωταρχικών τους στόχων στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν απειληθεί η κυριαρχία ή η ύπαρξή της.

Σε σχετική ερώτηση για το αν η Δύση «πήρε το μήνυμα» από την απόφαση της Ρωσίας να επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα της, ο Πούτιν απάντησε: «Δεν ξέρω τι μήνυμα έλαβαν, θα πρέπει να τους ρωτήσετε».

«Όταν μιλάμε για ορισμένους στρατιωτικούς κινδύνους που μπορούν να εξελιχθούν σε νέες απειλές, μιλάμε για την αύξηση της ευθύνης των μη πυρηνικών κρατών που μπορούν να συμμετάσχουν σε επίθεση κατά της Ρωσίας, παράλληλα με τις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά. Και αν αυτές οι χώρες αποτελούν απειλή για εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα πυρηνικά μας όπλα εναντίον τους», τόνισε.

❗️Putin: If Russia’s Sovereignty Or Existence Is Threatened, Moscow Reserves The Right to Go Nuclear pic.twitter.com/oQ8NNTkKUG — RT_India (@RT_India_news) December 19, 2024



«Έχουμε ανακοινώσει ότι αν οι ίδιες απειλές γίνουν εναντίον της συμμάχου μας, της Λευκορωσίας, θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά της. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του επικαιροποιημένου πυρηνικού δόγματος», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

⚡️⚡️🇷🇺 Russia will ‘GO NUCLEAR’ if our existence is threatened: Putin अगर हमारे अस्तित्व को खतरा होगा तो रूस ‘परमाणु हमला’ करने की तैयारी में होगा: पुतिन pic.twitter.com/AK6zlQUYfm — Sputnik India (@Sputnik_India) December 19, 2024

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος του μετώπου. Η Ρωσία, είπε, θα εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Θα τους νικήσουμε απολύτως», διαβεβαίωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση κατοίκου αυτής της περιοχής. «Όμως όσον αφορά στο πότε, λυπάμαι, δεν μπορώ να το πω τώρα», παραδέχτηκε.

Το διάγγελμα, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την κρατική τηλεόραση σε εθνικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, συνήθως περιστρέφεται γύρω από εσωτερικά ζητήματα.

🔴 #LIVE: 2024 Annual News Conference and Direct Line with the people of Russia by President Vladimir Putin https://t.co/AErwdVc2Lz — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 19, 2024

Για τους πυραύλους Oreshnik

Ερωτώμενος για τον νέο βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik, που χρησιμοποιήθηκε τον Νοέμβριο, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η δυτική τεχνολογία «δεν έχει καμία πιθανότητα» να τον αναχαιτίσει.

«Ας καλέσουν εμάς (τους δυτικούς εμπειρογνώμονες που αμφισβητούν την ικανότητα του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik – TASS) και εκείνους στη Δύση και τις ΗΠΑ που πληρώνουν για τις αναλύσεις τους να διεξάγουν ένα είδος τεχνολογικού πειράματος και να έχουν μια μονομαχία υψηλής τεχνολογίας», σχολίασε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Ας επιλέξουν έναν στόχο, ας πούμε στο Κίεβο, και ας συγκεντρώσουν εκεί τα συστήματα αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας τους, ενώ εμείς θα εκτοξεύσουμε έναν πύραυλο Oreshnik στον στόχο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο πείραμα», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

🔥BOMBSHELL – 🇷🇺Putin mocks Oreshnik’s critics in the West: “Pick any target in Kiev and deploy all your air defense systems there. Let’s see what happens.” https://t.co/tYWhbIMaI8 pic.twitter.com/6rYsJLKuCn — Sputnik India (@Sputnik_India) December 19, 2024



Νωρίτερα, όπως αναφέρει το Euronews, είχε πει ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος τρέχει με ταχύτητα 2,5 με 3 χιλιομετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου.

«Σταθερή» η οικονομία, «ανησυχητική ένδειξη» ο υψηλός πληθωρισμός

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε ότι η ρωσική οικονομία είναι «σταθερή» παρά τις «εξωτερικές απειλές» κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου.

«Η κατάσταση της οικονομίας στο σύνολό της στη Ρωσία είναι σταθερή, παρά τις εξωτερικές απειλές και τις προσπάθειες επηρεασμού», σημείωσε ο Πούτιν αρχίζοντας τη μεγάλη ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο υψηλός πληθωρισμός στη Ρωσία συνιστά «ανησυχητική ένδειξη», θέλοντας όμως να φανεί καθησυχαστικός όσον αφορά τις προοπτικές της ρωσικής οικονομίας.

«Ο πληθωρισμός είναι μια ανησυχητική ένδειξη», παραδέχθηκε από τα πρώτα λεπτά της μεγάλης ετήσιας συνέντευξης Τύπου του, προτού υπογραμμίσει ότι οι μισθοί «αυξήθηκαν» και ότι η κατάσταση είναι συνολικά «σταθερή».

Ο πληθωρισμός αναμένεται να βρίσκεται κοντά στο 9% στο τέλος του έτους, έπειτα από σχεδόν 7,5% το 2023 και 12% το 2022.