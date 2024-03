Υπό τους ήχους του «My Way» ολοκληρώθηκε η κηδεία του Ναβάλνι – Πώς τον αποχαιρέτισε η γυναίκα του

Ο Ρώσος πολιτικός Αλεξέι Ναβάλνι ενταφιάσθηκε στο κοιμητήριο Μπορίσοφσκογιε της Μόσχας, δήλωσε ο συνεργάτης του Ιβάν Ζντάνοφ, σε ανάρτηση του στο Χ.

Το φέρετρο με τη σορό του ενταφιάσθηκε υπό τους ήχους της μουσικής του τραγουδιού My Way του Φρανκ Σινάτρα και της μελωδίας από την ταινία Εξολοθρευτής -2 (Στον Ναβάλνι άρεσε πολύ η ταινία αυτή).

Footage from the “Soothe My Sorrows” temple, where Alexei Navalny’s funeral was held pic.twitter.com/4X5faA9Siy — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Όσοι κατάφεραν να μπουν στο κοιμητήριο έριχναν μια χούφτα χώμα στον τάφο του, ενώ έξω από το νεκροταφείο χιλιάδες υποστηρικτές του περίμεναν να μπουν για να αποχαιρετίσουν τον Ρώσο πολιτικό.

Στη συνέχεια, οι αρχές λίγα λεπτά πριν κλείσει το νεκροταφείο επέτρεψαν στους υποστηρικτές του να μπουν στο νεκροταφείο για να αποχαιρετίσουν τον Αλεξέι Ναβάλνι. Εκατοντάδες υποστηρικτές του είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα έξω από την εκκλησία για να τον αποχαιρετίσουν.

Russians who attended Navalny’s funeral screamed, “No to war.” Nobody demands to withdraw troops. Unfortunately, they’ll scream a little, come home, and turn on TV again. But as you see, Russian police are unable to do anything against the crowd. pic.twitter.com/Rjg6IXQpk4 — Victoria (@victoriaslog) March 1, 2024

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, η οποία δεν μπορούσε να παραστεί στην κηδεία όπως και τα παιδιά τους, απέτισε φόρο τιμής στον σύζυγό της στο Χ, ευχαριστώντας τον για τα «26 χρόνια απόλυτης ευτυχίας».

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

«Δεν ξέρω πώς θα ζήσω χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσω όμως να κάνω το παν ώστε εσύ εκεί ψηλά να χαίρεσαι για μένα και να είσαι υπερήφανος για μένα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ή όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Οπωσδήποτε κάποτε θα συναντηθούμε. Είχα τόσες πολλές ιστορίες να σου πω που δεν στις είπα, έχω κρατήσει τόσα πολλά τραγούδια στο τηλέφωνο μου για σένα, χαζά και αστεία, γενικά για να είμαι ειλικρινής, φοβερά τραγούδια, αλλά είναι τραγούδια για μας και ήθελα τόσο πολύ να στα δώσω να τα ακούσεις. Και πράγματι θα ήθελα να σε βλέπω πως τα ακούς, γελάς και μετά με αγκαλιάζεις. Σ αγαπώ αιώνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Γιούλια Ναβάλναγια».

JUST IN: Russians chant “Russia without putin” at Navalny’s funeral #Navalny pic.twitter.com/MllXdmsAaN — Burlington BDA (@BurlingtonBDA) March 1, 2024

Ο αδερφός του Ναβάλνι, Όλεγκ, αποχαιρέτισε τον αδερφό του με τα εξής λόγια: «Κοιμήσου ήρεμα, αδερφέ, μην ανησυχείς για τίποτα». Ο Όλεγκ Ναβάλνι παρέμεινε 3,5 χρόνια στην φυλακή για την υπόθεση Yves Rocher (μεταξύ των οποίων 1,5 χρόνο, σε κελί για ένα άτομο). Το 2022 ο Όλεγκ Ναβάλνι υπό την απειλή άσκησης νέων διώξεων εναντίον του εγκατέλειψε τη Ρωσία. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2024 συμπεριλήφθη στον κατάλογο των καταζητουμένων.

People in Moscow chanting “Putin is a murderer!” at Navalny’s funeral. Some will later pay a price: Police will find them, with help from surveillance cameras. Trials will begin. We’ve seen this countless times. pic.twitter.com/iR3tdfwl4M — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2024

Χιλιάδες υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον επικριτή του Κρεμλίνου, στην εκκλησία στη Μόσχα στην οποία τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, παρά τον κίνδυνο να συλληφθούν. Η νεκροφόρα με το φέρετρο του βασικού αντιπολιτευόμενου στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε γύρω στις 13:50 τοπική ώρα (12:50 ώρα Ελλάδος) μπροστά στην Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στη Μόσχα, όπου χειροκροτήθηκε από το πλήθος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε προειδοποιήσει λίγο νωρίτερα ότι οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις σε υποστήριξη του Ρώσου αντιφρονούντα θα συνιστούν παραβίαση του νόμου, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει “τίποτε να πει” στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί, μεγάλη ουρά μερικών χιλιάδων ανθρώπων, υπό στενή αστυνομική επίβλεψη, έχει σχηματιστεί από το πρωί μπροστά από την εκκλησία στην συνοικία Μαρίινο στο νοτιοανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου ζούσε ο Ναβάλνι όταν ήταν ελεύθερος. «Είναι επώδυνο, άνθρωποι σαν αυτόν δεν πρέπει να πεθαίνουν, άνθρωποι έντιμοι, με αρχές, έτοιμοι να θυσιαστούν», δήλωσε η Άνα Στεπάνοβα, ενθυμούμενη επίσης «το χιούμορ» του. «Ακόμη και όταν υπέφερε, αστειευόταν», είπε.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου και χαρισματικός ακτιβιστής κατά της διαφθοράς πέθανε αιφνιδίως στις 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 47 ετών σε ρωσική σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, υπό συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Οι συνεργάτες του, η χήρα του Γιούλια Ναβάλναγια και η Δύση κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ευθύνεται για τον θάνατό του, κάτι το οποίο αρνείται το Κρεμλίνο.

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης είχαν αναπτυχθεί κοντά στην εκκλησία, ενώ οι αρχές είχαν επίσης φράξει με μεταλλικά κιγκλιδώματα τον δρόμο που οδηγεί από τον ναό στο κοιμητήριο.

Σχεδόν 400 άνθρωποι συνελήφθησαν από την αστυνομία τις μέρες που ακολούθησαν του θανάτου του Ρώσου αντιφρονούντα στη διάρκεια αυθόρμητων διαδηλώσεων στη μνήμη του.

