Υεμένη: Δεκάδες νεκροί σε μάχες στα νότια της χώρας

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Τουλάχιστον οκτώ στρατιώτες οι οποίοι συνδέονται με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις στην επαρχία Λαχτζ, στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των κυβερνητικών δυνάμεων.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι οι στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο μέτωπο της Μακατίρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Στα νότια

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ισχυρίστηκαν ότι σκότωσαν 12 μαχητές των Χούθι στην περιοχή Μακντάα, στο Αλ-Ακρούντ, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Ταΐζ.