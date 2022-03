Άρχισαν ξανά οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας

Άρχισαν ξανά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, που είχαν διακοπεί χθες, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ουκρανία άρχισαν ξανά και βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και διαπραγματευτής, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

“Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρχισαν ξανά οι διαβουλεύσεις για την κύρια πλατφόρμα των διαπραγματεύσεων. Γενικά θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων από το έδαφος της χώρας”, ανέφερε στο Twitter ο Ποντολιάκ.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

