WSJ: Καταργείται με διάταγμα Τραμπ το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την κατάργηση του αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε η Wall Street Journal την Τετάρτη, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για τις προθέσεις του και προσχέδιο του κειμένου που περιήλθε σε γνώση της.

Το διάταγμα μπορεί να εκδοθεί ακόμη και σήμερα, ανέφερε η εφημερίδα.

BREAKING: President Trump plans to sign an executive order to abolish the Dept of Education as early as tomorrow, per WSJ pic.twitter.com/mooBWZDFKu

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) March 6, 2025