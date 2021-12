Βρυξέλλες: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για τη διαχείριση της πανδημίας

Επεισόδια σημειώθηκαν σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες όπου χιλιάδες πολίτες, περίπου 8.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας του Βελγίου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων ενώ οχήματα εκτόξευσαν νερό στους διαδηλωτές που συγκρούονταν με αστυνομικούς.

Η διαδήλωση αυτή έρχεται δύο εβδομάδες έπειτα από μια ανάλογη κινητοποίηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν βίαια επεισόδια, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, η διαδήλωση εξελισσόταν σε ειρηνικό κλίμα νωρίς το απόγευμα τοπική ώρα παρά το γεγονός ότι ορισμένοι έριξαν κροτίδες και φωτοβολίδες. Το πλήθος των διαδηλωτών πλαισίωναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κάποιοι χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής τέκνο.

The water cannon has been deployed against the people in Brussels, Belgium Excessive use of force pic.twitter.com/u5oYUsGjOo — The Vigilant Fox (@VigilantFox) December 5, 2021

«Εμβόλια, όχι ευχαριστώ», «Covid= οργανωμένη γενοκτονία», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ. «Όχι εμβόλιο για τα παιδιά μας», φώναζε μια ομάδα γυναικών.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τα μέτρα που επιβλήθηκαν στους πολίτες από την αρχή της πανδημίας Covid-19 για να περιοριστούν οι μολύνσεις, όπως το γεγονός ότι το υγειονομικό πάσο κατέστη υποχρεωτικό για την πρόσβαση σε ορισμένους χώρους. Στο πλευρό τους διαδήλωναν και πυροσβέστες αλλά και υγειονομικοί.

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών με ασπίδες και κράνη είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά της ευρωπαϊκής συνοικίας, όπου στεγάζονται οι θεσμοί της ΕΕ. Πολλοί δρόμοι είχαν αποκλειστεί.

🇧🇪 Teargas fired at freedom protesters in Brussels pic.twitter.com/JHvxuo2Rem — Anonymous UK Citizen (@AnonCitizenUK) December 5, 2021

Οχήματα ρίψης νερού υπό πίεσης βρίσκονταν επίσης στο σημείο, ενώ ένα ελικόπτερο πετούσε πάνω από την περιοχή, όταν άρχισαν τα επεισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και οχήματα να εκτοξεύουν νερό στους διαδηλωτές που συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς.

Firefighters, health care workers, and citizens packed the streets of Brussels in a demonstration to end COVID law and mandatory vaccinations. pic.twitter.com/0kIcLppVa6 — The Vigilant Fox (@VigilantFox) December 5, 2021