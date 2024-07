Βρυξέλλες: Δριμύ «κατηγορώ» Πολωνής ευρωβουλευτή στην Φον Ντερ Λάιεν – «Η θέση σου είναι στη φυλακή» – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν να επανεξελέγη στη θέση της Προέδρου του Κομισιόν, όμως την χαρά της ήρθε να… μετριάσει μια ευρωβουλευτής που ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε σε λόγο της ότι «θα έπρεπε να είναι στη φυλακή».

Η Πολωνή ευρωβουλευτής, Εύα Ζαγιουτσκόφσκα, εκλεγμένη στις πρόσφατες ευρωεκλογές με το κόμμα «Νέα Ελπίδα», ανέβηκε για να μιλήσει και ο λόγος της έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη για την Γερμανίδα πολιτικό.

«Μπορεί να εκλέγεστε ξανά στη θέση της Προέδρου, όμως το ξέρετε και η ίδια πολύ καλά ότι είστε υπεύθυνη για πολλά δεινά που ταλανίζουν την Ευρώπη και τις χώρες της», είπε η Ζαγιουτσκόφσκα που άρχικά αποκάλεσε υποτιμητικά την Φον Ντερ Λάιεν «κυρία Ούρσουλα» και πρόσθεσε: «Μάθετε ότι είστε υπεύθυνη που εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη δεν μπορούν να γυρίσουν μόνες στο σπίτι τους το βράδυ, που τα παιδιά μας δεν αισθάνονται ασφαλή στους δρόμους των πόλεών μας. Είστε υπεύθυνη για κάθε δολοφονία, για κάθε βιασμό που διαπράττεται από λαθρομετανάστες, αφού εσείς τους φέρνετε στην Ευρώπη. Σας μιλάω ως μητέρα προς μητέρα, ως γυναίκα προς γυναίκα. Πώς γίνεται να μην ντρέπεστε για αυτή τη συμφωνία;», κάνοντας ευθεία αναφορά στο σχέδιο μετανάστευσης που στήριξε η Φον Ντερ Λάιεν.

«Είστε υπεύθυνη που οι Ευρωπαίοι γίνονται ολοένα και πιο φτωχοί και για το γεγονός ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι ζοφερό», τόνισε επίσης η Πολωνή ευρωβουλευτής για να καταλήξει εν μέσω χειροκροτημάτων: «Ξέρετε καλά που θα έπρεπε να είναι η θέση σας και η θέση σας είναι στη φυλακή».

Η τελευταία αποστροφή του λόγου της υποχρέωσε την προεδρεύουσα της συνεδρίασης να της αφαιρέσει άκομψα τον λόγο, κλείνοντάς της το μικρόφωνο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

European Parliament Member Ewa Zajaczkowska confronts the President of the European Commission, Ursula von der Leyen.

We need more people like Ewa to fight for our countries. Do you agree? pic.twitter.com/NghgFOunjT

— Aleksandra Huk (@HukAleksandra) July 18, 2024