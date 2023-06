Βρετανία: Σάλος με το νέο βίντεο από το Partygate – «Φρικτό» το χαρακτήρισε ο υπουργός Μάικλ Γκόουβ

Ο υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης Μάικλ Γκόουβ χαρακτήρισε “φρικτό” ένα βίντεο που δείχνει να γίνεται πάρτι στο αρχηγείο του κυβερνώντος Σηντηρητικού Κόμματος στη διάρκεια του lockdown του 2020 και ζήτησε συγγνώμη από τον λαό. Το σκάνδαλο ονομάστηκε Partygate.

Το βίντεο δημοσιοποίησε η εφημερίδα Mirror λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση κοινοβουλευτικής επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε ηθελημένα παραπλανήσει τους βουλευτές για τα πάρτι στη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που παραβίαζαν τα μέτρα και γίνονταν στο γραφείο του.

Το βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων δείχνει κόσμο να διασκεδάζει τον Δεκέμβριο του 2020 όταν οι Βρετανοί πολίτες απαγορευόταν να συναθροίζονται σε εσωτερικούς χώρους προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της COVID-19.

Στο βίντεο εμφανίζεται κόσμος να χορεύει και να πίνει αλκοόλ. Δύο από αυτούς, οι οποίοι στο παρελθόν ερευνήθηκαν από την Αστυνομία όταν είδε το φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία, εγκωμιάστηκαν από τον Τζόνσον νωρίτερα μέσα στο μήνα μέσα από την επιστολή της παραίτησής του.

“Είναι φρικτό”, δήλωσε ο Γκόουβ, ο οποίος είναι υπουργός Στέγασης, στο Sky News. “Νομίζω ότι είναι απολύτως απαράδεκτο. Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από όλους”, είπε ο υπουργός.

Tories face new Partygate police probe as previously unseen footage shows staff boozing, dancing and mocking lockdown laws at height of Covid.

At least 24 revellers include two named on Johnson’s controversial resignation honours list.

From @DailyMirror https://t.co/2Ij1zHpghT pic.twitter.com/l0kTfnQnVV

— Liz Webster (@LizWebsterSBF) June 17, 2023