Βρετανία: Μυστήριο με την εξαφανισμένη μητέρα 3 παιδιών – Η σορός της βρέθηκε σε ποτάμι;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στην Βρετανία η εξαφάνιση μίας μητέρας τριών παιδιών, Γκέινορ Λορντ υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν την σορό που βρέθηκε σε ποτάμι με την 55χρονη, Λορντ.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου όταν έφυγε στην μέση της βάρδιας της από πολυκατάστημα. Άρχισε να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης Νόργουιτς. Όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της ο σύζυγος της δήλωσε την εξαφάνιση της και επί μία εβδομάδα οι αρχές ήταν επί ποδός για να την εντοπίσουν.

Σήμερα εντοπίστηκε μία σορός σε κοντινό ποτάμι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα και ειδοποίησε την οικογένεια της Γκέινορ Λορντ. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη η επίσημη αναγνώριση και ταυτοποίηση.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Ντέιβιντ Μπάκλεϊ ανέφερε ότι η υπόθεση της Γκέινορ Λορντ παραμένει μία έρευνα για εξαφάνιση ατόμου και οι αρχές δεν πιστεύουν ότι συνάντησε κάποιον στον δρόμο προς το πάρκο.

«Είμαι επίσης ικανοποιημένος αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ότι η Γκέινορ δεν συνάντησε κανέναν στο δρόμο για το πάρκο, και τώρα κατανοούμε καλύτερα τις μετακινήσεις της στο κέντρο της πόλης», είπε ο αξιωματικός της αστυνομίας. Και πρόσθεσε: «Θα επαναλάβω σε αυτό το στάδιο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για ανάμειξη τρίτων. Τίποτα στις έρευνές μας δεν άλλαξε αυτή τη θέση».

#GaynorLord #NorfolkPolice Police preparing to dive a new site, marked by a small orange buoy, on the River Wensum outside the park in search for missing mum Gaynor Lord. pic.twitter.com/0qxe8MCncN

— Martin Brunt (@skymartinbrunt) December 15, 2023