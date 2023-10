Βρετανία: Μεγάλη έκρηξη στην Οξφόρδη – BINTEO

Μεγάλη έκρηξη καταγράφηκε στην Οξφόρδη, στη Βρετανία, το βράδυ της Δευτέρας.

Η έκρηξη καταγράφηκε από κατοίκους, που μοιράζονται πλάνα της φωτιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου λίγα λεπτά αφότου πέρασε από πάνω μια καταιγίδα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είχαν διακοπές ρεύματος την ώρα της έκρηξης.

Lightning strike near Oxford (A34). Struck something that burst in to flames. pic.twitter.com/mrZ4qxtbBd

— Stuart Reid (@Brand_Stu_Dad) October 2, 2023