Βρετανία: Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω πυκνής ομίχλης – Χάος στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας

Τα προβλήματα στη λειτουργία πολλών μεγάλων αεροδρομίων της Βρετανίας συνεχίστηκαν και σήμερα λόγω της ομίχλης, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (NATS)

Οι προσωρινοί περιορισμοί που ισχύουν από χθες «παραμένουν στις περιοχές όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Τα αεροδρόμια του Χίθροου, του Γκάτγουικ (Λονδίνο) και του Μάντσεστερ, τα τρία μεγαλύτερα σε κυκλοφορία αεροδρόμια της χώρας, έχουν επηρεασθεί από τους περιορισμούς που βρίσκονται από χθες σε ισχύ.

🚨 UK Airports in CHAOS 🚨

Fog blankets Gatwick & Manchester, causing MASSIVE flight disruptions! Delays and cancellations reported left and right. 🛫✈️🛬

Check with your airline before heading out – this fog isn’t lifting anytime soon! #UKAirports #FogDisruption… pic.twitter.com/9EnNDVcgn6

— know the Unknown (@imurpartha) December 27, 2024