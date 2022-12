Βρετανία: Έκρηξη σε κτίριο στην νήσο Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός και πολλοί αγνοούμενοι

Έκρηξη σημειώθηκε στη Βρετανία, σε κτίριο της νήσου του Τζέρσεϊ στην Μάγχη με την τοπική αστυνομία να ανακοινώνει πως υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι του νησιού και συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες στον τόπο του συμβάντος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και «περί τα δέκα άτομα» αγνοούνται μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών στην νήσο Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο αρχηγός της αστυνομίας Ρόμπιν Σμιθ ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περί τις 04.00 τοπική ώρα και ότι περί τους δέκα κατοίκους παραμένουν αγνοούμενοι.

One dead with 12 missing after horror explosion in Jersey https://t.co/agvH7nAVoW pic.twitter.com/LqhxvDXYS9

— The Sun (@TheSun) December 10, 2022