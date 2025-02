Βραζιλία: Έχασε τη μάχη για τη ζωή άνδρας που τραυματίστηκε από πυρκαγιά σε βιοτεχνία καρναβαλικών κοστουμιών

Ένας από τους εργάτες και τις εργάτριες που τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε βιοτεχνία κοστουμιών του καρναβαλιού του Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία, υπέκυψε, ανακοίνωσε την Κυριακή (16/2) το νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί και εισαχθεί.

«Από τους οκτώ ασθενείς που εισήχθησαν μετά την πυρκαγιά ένας άνδρας απεβίωσε», ενημέρωσε το νοσοκομείο Ζετούλιου Βάργκας του Ρίο. Δυο άνδρες και πέντε γυναίκες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μια ασθενής παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, πρόσθεσε σε ανακοινωθέν του.

Ένατο θύμα έχει εισαχθεί και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο του Ρίο, σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

#NSTTV A fire broke out Wednesday at a factory making costumes for Rio de Janeiro’s Carnival, injuring 21 people in a blow to the famed extravaganza that attracts millions of tourists to the Brazilian city every year. pic.twitter.com/BZoM6NEnBT

— New Straits Times (@NST_Online) February 13, 2025