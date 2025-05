Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα, εκτόξευσε τουλάχιστον ένα βαλλιστικό πύραυλο προς τα ανατολικά ύδατά της. Η νέα δοκιμή εντάσσεται σε μια σειρά οπλικών εκτοξεύσεων που έχουν επιτείνει την ένταση στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Γενικό Επιτελείο της Σεούλ δεν έδωσε άμεσα πληροφορίες για την τροχιά ή την εμβέλεια του πυραύλου.

The South Korean Joint Chiefs of Staff reported that North Korea has fired a ballistic missile into the East Sea (Sea of Japan). More information on the launch to follow:

— Defcon Alerts: Global Threat Monitor (@Defcon_Level) May 7, 2025