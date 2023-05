Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο για να θέσει στρατιωτικό δορυφόρο σε τροχιά – Λήξη συναγερμού σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο με σκοπό να θέσει στρατιωτικό δορυφόρο αναγνώρισης σε τροχιά, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, ενώ το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας έκανε γνωστό πως εκτοξεύθηκε κάτι που θα μπορούσε να είναι βαλλιστικός πύραυλος.

Οι ιαπωνικές αρχές εξέδωσαν κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Οκινάουας ότι ενδέχεται να χρειαστεί να σπεύσουν σε καταφύγια, ενώ ο δήμος της Σεούλ εξέδωσε επίσης επείγουσα προειδοποίηση, ενημερώνοντας τους πολίτες πως υπάρχει ενδεχόμενο να χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ή τους χώρους όπου βρίσκονται.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εκτίμησε πως ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Βόρεια Κορέα δεν θα καταπέσει στην επικράτεια της χώρας και προχώρησε στην άρση του συναγερμού και της προειδοποίησης προς τους κατοίκους στην Οκινάουα μέσω του συστήματος J-Alert πως υπήρχε ενδεχόμενο να χρειαστεί να σπεύσουν σε καταφύγια.

Από την πλευρά του, ο δήμος της Σεούλ, της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας, ανέφερε πως η προειδοποίηση η οποία εστάλη στα κινητά κατοίκων πως υπήρχε ενδεχόμενο να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή τους τόπους όπου βρίσκονταν ήταν «λαθεμένη».

Στη Σεούλ ήχησαν σειρήνες στις 06:32 [τοπική ώρα· 00:32 ώρα Ελλάδας].

Η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε χθες Τρίτη πως επρόκειτο να προχωρήσει στην εκτόξευση πυραύλου για να θέσει σε τροχιά «δορυφόρο στρατιωτικής αναγνώρισης» με σκοπό «να αντιμετωπίσει τις επικίνδυνες στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και των υποτελών τους» στην περιοχή.

