Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Βορειοκορεάτες στρατιώτες πολεμούν στο Κουρσκ»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα που πολεμούν για τη Ρωσία φέρεται να έχουν προβεί σε επιθετικές ενέργειες στην πλευρά που έχει καταλάβει ο ουκρανικός στρατός της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ.

«Υπάρχουν αρχικές πληροφορίες ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν στρατιώτες της Βόρειας Κορέας σε επιθέσεις – σε σημαντική ποσότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία.

«Οι Ρώσοι τους εντάσσουν σε συνδυασμένες μονάδες και τους χρησιμοποιούν στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Κουρσκ. Επί του παρόντος, μόνο σε αυτό το μέρος. Αλλά έχουμε πληροφορίες που αναφέρουν ότι αυτοί θα μπορούσαν να εμπλακούν και σε άλλα μέρη του μετώπου», πρόσθεσε.

Preliminary data indicates that Russia has begun using a significant number of North Korean soldiers in its assaults. These troops are being integrated into combined units and deployed in operations within the Kursk region. For now, their involvement is limited to this area, but… pic.twitter.com/7vBp4VAJlR

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα βορειοκορεατικά στρατεύματα “υφίστανται ήδη σημαντικές απώλειες”. Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι έχει πάει τον πόλεμο σε “άλλο στάδιο”.

«Αν αυτό δεν είναι κλιμάκωση, τότε ποια είναι η κλιμάκωση για την οποία μιλούν πολλοί;», συνέχισε, αναφερόμενος στις φωνές που διστάζουν να υποστηρίξουν το Κίεβο καθώς λένε ότι φοβούνται μια κλιμάκωση με τη Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 50.000 στρατιώτες, εκ των οποίων αρκετές χιλιάδες Βορειοκοτεάτες στρατιώτες, για να ανακτήσει τον έλεγχο των περιοχών της περιφέρειας Κουρσκ που έχει καταλάβει ο ουκρανικός στρατός μετά μια αιφνιδιαστική επίθεση στις αρχές Αυγούστου.

First video of the North Korean Army launching mass assaults across open terrain toward Ukrainian forces in the Kursk region.

Later videos show the Ukrainian Army obliterating the clueless North Koreans. It’s the first time their army goes into battle in 70+ years. pic.twitter.com/8zorDnSTac

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2024