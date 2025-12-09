Βολιβία: Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε διαμαρτυρία για χωματερή

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα στη Βολιβία, ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στην πόλη Κολκαπίρουα, στον νομό Κοτσαμπάμπα. Η διαμαρτυρία είχε ξεκινήσει για να αποκλειστεί η πρόσβαση σε χώρο ταφής απορριμμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εδώ και δώδεκα ημέρες, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια να έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται στους δρόμους της πόλης, που αριθμεί περίπου 66.000 κατοίκους. Οι πολίτες διαμαρτύρονται για τη λειτουργία της δημοτικής χωματερής, την οποία κατηγορούν ότι επεκτείνεται σε βάρος των αγροτικών τους δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μια αγροτική οργάνωση της περιοχής ζητά να καθοριστούν σαφή όρια στη χωματερή, υποστηρίζοντας πως η συνεχιζόμενη επέκτασή της πλήττει τη γη και την παραγωγή τους. Χθες το πρωί σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και εργαζόμενους του δήμου που προσπαθούσαν να φτάσουν στον χώρο ταφής. Η αστυνομία επενέβη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και προχωρώντας σε προσαγωγές.

«Έχουμε τη λύπη να σας ανακοινώσουμε τον θάνατο δυο ανθρώπων», δήλωσε ο Δρ. Χούλιο Σέσαρ Ορόσκο, διευθυντής του νοσοκομείου της Κοτσαμπάμπα, όπου διακομίστηκαν οι τραυματίες. Όπως διευκρίνισε, τα θύματα ήταν δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 47 ετών, οι οποίοι χτυπήθηκαν από σφαίρες στο στήθος.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η εισαγγελία προχώρησαν σε σχόλιο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν οι διαδηλωτές.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει καμία πρόθεση για διάλογο με τους πολίτες. «Δεν έχουμε μπορέσει να έρθουμε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο ή οργάνωση για να ακούσουμε τις διεκδικήσεις τους», δήλωσε η Μαριόλι Άλβαρες, εκπρόσωπος δημόσιας ανεξάρτητης αρχής διαμεσολάβησης, μιλώντας στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Σαν Ραφαέλ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

