Βλαντίμιρ Πούτιν: Δημόσιοι υπάλληλοι οι θεατές στην ομιλία του σύμφωνα με το BBC

Το κοινό που βρέθηκε στη φιέστα του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Στάδιο Λουζνίκι για τα οκτώ χρόνια από τη προσάρτηση της Κριμαίας, ήταν “στημένο” σύμφωνα με το BBC.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του BBC, Will Vernon, πρόκειται για δημόσιους υπάλληλους της χώρας που αναγκάστηκαν να παρευρεθούν στην ομιλία του Ρώσου προέδρου.

«Μίλησα με δεκάδες από αυτούς που έκαναν ουρά για να μπουν στον χώρο της συγκέντρωσης υπέρ των ενεργειών Κρεμλίνου. Ένας άνδρας που εργάζεται στο μετρό της Μόσχας μου είπε ότι αυτός και άλλοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση», αναφέρει o δημοσιογράφος του BBC που παραθέτει ακριβώς τα λόγια του Ρώσου εργαζομένου: «Θα είμαι εδώ για λίγο και μετά θα φύγω… Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ σίγουρα όχι», φέρεται να του είπε ο Ρώσος που βρέθηκε στη φιλοπολεμική φιέστα του Πούτιν.

