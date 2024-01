Βίντεο: Το απρόοπτο στον αέρα εκπομπής – Όταν ένας μυστηριώδης άνδρας με τα εσώρουχα μπαίνει στο πλάνο

Πολλά πράγματα μπορεί να πάνε στραβά σε μια ζωντανή συνέντευξη, αλλά ένας μεγαλόσωμος, φαλακρός άνδρας με τα εσώρουχά του που περπατά στο σπίτι σας δεν είναι συνήθως ένα από αυτά.

Οι τηλεθεατές του Newsmax έμειναν άναυδοι τη Δευτέρα το βράδυ, όταν ένας μυστηριώδης άνδρας με φανέλα και μποξεράκι εμφανίστηκε πίσω από τον πολιτικό σχολιαστή Ντικ Μόρις στη μέση μιας συνέντευξης για τη νίκη του Τραμπ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αϊόβα των ΗΠΑ.

Καθώς ο Μόρις μιλούσε στην κάμερα, ο άνδρας άνοιξε μια πόρτα πίσω του βγαίνοντας από κάτι που έμοιαζε με μια μεγάλη ντουλάπα ή ένα γκαράζ και πέρασε ανενόχλητος από το πλάνο.

Ούτε ο άγνωστος άνδρας, ούτε ο Ντικ Μόρις, ούτε οι οικοδεσπότες του Newsmax αντέδρασαν στο απρόοπτο και έτσι ορισμένοι θεατές έμειναν να αναρωτιούνται αν είχαν φανταστεί το όλο θέμα.

