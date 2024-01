Lynne Marta: Η ηθοποιός του «Footloose» πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Η Lynne Marta, η ηθοποιός που εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το “Joe Kidd” “και το “Footloose” και στην τηλεοπτική σειρά “Love, American Style”, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο φίλος της, Chris Saint-Hilaire, είπε στο Hollywood Reporter ότι η Marta πέθανε την Πέμπτη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένη στο Σόμερβιλ του Νιου Τζέρσεϊ, η πρώτη της επαφή με την υποκριτική ήταν σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «Gidget» το 1966.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε 18 επεισόδια της κωμικής σειράς «Love, American Style».

Η ηθοποιός είχε δεκάδες εμφανίσεις σε σόου όπως «The Mod Squad», «The Rookies», «Starsky & Hutch», «Charlie’s Angels», «Vegas», «Matt Houston», «The FBI», «Dan August», «Cannon», «The Streets of San Francisco», «Barnaby Jones», «The Manhunter» και «Caribe».

Η Lynne Marta πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ρόμπερτ Ντιβάλ και τον Κλιντ Ίστγουντ στο «Joe Kidd» του 1972 και στο πλευρό του Κέβιν Μπέικον στο «Footloose» το 1984.

Εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες όπως «Red Sky at Morning», «Help Me… I’m Possessed», «Blood Beach» και «Three Men and a Little Lady».

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του “American Dreams” το 2004.

Ήταν παντρεμένη με τον Brick Huston από το 1968 έως το 1975.

Το 1983 αυτή και ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σουλ είχαν μια «ανοιχτή σχέση» ενώ ήταν παντρεμένος με την Κάρεν Κάρλσον, σύμφωνα με το People. «Όλα τα χρόνια του «Starsky & Hutch», ο David και η Lynne ζούσαν μαζί αλλά περνούσαν χρόνο με άλλους ανθρώπους», υποστήριξε το περιοδικό.

Η δολοφονία που την σημάδεψε

Η Marta έμενε σε ένα διαμέρισμα κάτω από το σπίτι της ηθοποιού Rebecca Schaeffer, και τον Ιούλιο του 1989, άκουσε την Schaeffer να δολοφονείται από έναν εμμονικό θαυμαστή.

«Η πόρτα σείστηκε, ο τοίχος σείστηκε», είπε στην κατάθεσή της. «Έπεσα στα γόνατα και σύρθηκα στην κρεβατοκάμαρα. Τότε άκουσα την πρώτη κραυγή της Ρεβέκκας».