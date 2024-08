ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της επίθεσης μιας… γαρίδας σε πελάτισσα πολυτελούς εστιατορίου – Την δάγκωσε στο χέρι

Λένε ότι η είδηση είναι ότι «σκύλος δάγκωσε άνθρωπο». Στην περίπτωση μια γυναίκας στην Κίνα ισχύει, τελικά, το «γαρίδα δάγκωσε άνθρωπο».

Σε ένα βίντεο που συνδυάζει το δράμα με το γέλιο, μια Κινέζα – θαμώνας πολυτελούς εστιατορίου – πέφτει τελικά η ίδια «θύμα» της γαρίδας που ετοιμάζεται να φάει. Ειδικότερα, την ώρα που η γυναίκα έχει καθίσει στο τραπέζι, έχοντας μπροστά της μερικές πιατέλες με ωμά θαλασσινά, κάνει την κίνηση να πιάσει μια γαρίδα ώστε να την βάλει στη κατσαρόλα με το νερό που βράζει για να μαγειρευτεί και να μπορέσει να τη φάει.

Είναι μια από τις… ατραξιόν του συγκεκριμένου εστιατορίου, όπου οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν μόνοι τους τα θαλασσινά τους, βάζοντας τα για όση ώρα εκείνη θέλουν στο νερό. Η ανυποψίαστη γυναίκα φαίνεται στο βίντεο να μιλάει με τους συνδαιτημόνες της, την ώρα που με τα παραδοσιακά ασιατικά τσοπ στικς κάνει την κίνηση να πιάσει μια γαρίδα και να τη βάλει μέσα στην κατσαρόλα.

Κι ενώ αρχικά η… αποστολή φαίνεται να στέφεται από επιτυχία, ξαφνικά η γαρίδα αντεπιτίθεται και δαγκώνει τη γυναίκα στο χέρι στο ύψος του καρπού. Οι φωνές της γυναίκας «σπάνε» την ήρεμη ατμόσφαιρα του εστιατορίου, με την γαρίδα να αρνείται να αποκολλήσει τις δαγκάνες της από το χέρι της πελάτισσας. Αυτή η μικρή… μάχη συνεχίζεται για λίγα δευτερόλεπτα, οπότε και χρειάστηκε η παρέμβαση των ανθρώπων του εστιατορίου για να την απεγκλωβίσουν από τις δαγκάνες της γαρίδας.

Τελικά, μετά από λίγο, η γαρίδα δεν κατόρθωσε να αποφύγει το μοιραίο και μπήκε στην κατσαρόλα με το νερό, αν και κάποιοι στο τραπέζι ζήτησαν να της δοθεί «χάρη».

Το συγκεκριμένο είδος γαρίδας, η γαρίδα mantis, ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των στοματόποδων, που είναι σαρκοφάγα.

Δείτε το σχετικό βίντεο

— Barry Stanton (@barrystantonGBP) August 13, 2024