Βίντεο: Η στιγμή που οι Χούθι «χτυπάνε» δεξαμενόπλοιο – Με επιδρομή στην Υεμένη απάντησαν ΗΠΑ, Βρετανία

Πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης έπληξε χθες (26/01) το δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 7:45 μ.μ. (ώρα Υεμένης, 6.45 μ.μ. ώρα Ελλάδος), οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχή που ελέγχουν στην Υεμένη και έπληξαν το πετρελαιοφόρο M/V Marlin Luanda υπό σημαία των Νήσων Μάρσαλ. Το καταδρομικό USS Carney (DDG 64) και άλλα συμμαχικά πλοία ανταποκρίθηκαν και προσφέρουν βοήθεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

The British-owned oil tanker Marlin Luanda is still on fire after it was hit by a Houthi anti-ship missile.

It’s unsure whether it will be possible to save the ship or whether it will sink and cause an ecological disaster in the Red Sea.

Does Greta still support the Houthis? pic.twitter.com/3IlfYHpqLM

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 27, 2024