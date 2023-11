Βίντεο: Γιος κορυφαίου μάνατζερ του Χόλιγουντ ξεφορτώνεται το διαμελισμένο πτώμα της συζύγου του

Ο γιος ενός κορυφαίου πράκτορα του Χόλιγουντ, συνελήφθη αφού το διαμελισμένο πτώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε ένα σκουπιδοτενεκέ κοντά στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο 35χρονος πιάστηκε από τις κάμερες ασφαλείας να πετάει το άψυχο κορμί της σε ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στην Καλιφόρνια.

Τα πλάνα παρακολούθησης που ελήφθησαν από το TMZ δείχνουν τον Samuel Haskell IV να παρκάρει το λευκό του Tesla δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων στο Encino το απόγευμα της Τρίτης πριν ανοίξει το πίσω μέρος για να βγάλει μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών.

Ο Haskell, 35 ετών, προσπαθεί με όλη του την δύναμη να σηκώσει τη δυσκίνητη τσάντα επάνω και στον ώμο του πριν την πετάξει τελικά στον κάδο απορριμμάτων.

Δύο ξεχωριστά κλιπ δείχνουν την ανησυχητική σκηνή από κοντά και πιο μακριά.

According to TMZ, Surveillance Video obtained by them allegedly shows Samuel Haskell JR. dumping something that looks like a body at the dumpsite where police found a torso in Encino recently. #California

Video Source – TMZ pic.twitter.com/fn8KZWS0mq

— True Crime Avenue (@Welovetruecrime) November 12, 2023