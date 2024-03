Βίντεο: Έπεσε το λάστιχο αεροπλάνου κατά την απογείωση

Μια πτήση της United Airlines με προορισμό την Ιαπωνία αναγκάστηκε να εκτραπεί προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες όταν το αεροπλάνο έχασε ένα ελαστικό μετά την απογείωσή του στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη, επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η πτώση του εξοπλισμού προσγείωσης από την United Flight 35 προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του διεθνούς αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο μετά την απογείωση του Boeing 777-20 γύρω στις 11:30 π.μ., σύμφωνα με τους υπεύθυνους της αεροπορικής εταιρείας και του αεροδρομίου.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει το αεροπλάνο να χάνει ένα από τα έξι ελαστικά του στην αριστερή πλευρά καθώς ανέβαινε στον αέρα.

Το αεροπλάνο Boeing 777-200, το οποίο κατευθυνόταν προς την Οσάκα με 235 επιβάτες, 10 αεροσυνοδούς και τέσσερις πιλότους, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο LAX, επιβεβαίωσε η United Airlines.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ο διάδρομος έκλεισε για λίγο για να καθαριστούν τα συντρίμμια, αλλά έκτοτε άνοιξε ξανά» τονίστηκε σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το αεροδρόμιο δείχνει τις ζημιές στα οχήματα και έναν φράχτη να έχει υποστεί ζημιά.

