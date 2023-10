Βίντεο: Χάος σε πτήση – Επιβάτης έκανε… την ανάγκη του στο πάτωμα του μπάνιου

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει την απογοήτευση επιβατών σε αεροπλάνο όταν μαθαίνουν ότι η πτήση τους για Λονδίνο ακυρώθηκε, επειδή κάποιος είχε αφοδεύσει στο πάτωμα του μπάνιου.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Post δείχνει τον πιλότο να εξηγεί στους επιβάτες της πτήσης που βρισκόταν στην Τενερίφη το Σάββατο, ότι κάποιος αφόδευσε στο πάτωμα της τουαλέτας, οπότε η πτήση θα αναβαλλόταν και θα προγραμματιζόταν για το πρωί.

Στο βίντεο φαίνονται οι εξαγριωμένοι επιβάτες καθώς σηκώνονταν από τις θέσεις τους.

Ένας από τους επιβάτες δήλωσε στην Daily Mail, ότι η ανακοίνωση για αναβολή της πτήσης ήρθε αφού είχαν αντιμετωπίσει ήδη αρκετές καθυστερήσεις.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει από την Τενερίφη στις 8:05 μ.μ. στις 15 Οκτωβρίου και να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 12:20 π.μ. την επόμενη μέρα. Αλλά πριν καν προγραμματιστεί η αναχώρηση του αεροπλάνου, οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας πρόσφεραν στους επιβαίνοντες κουπόνι σχεδόν 610 δολαρίων για να αλλάξουν πτήσεις, επειδή το αεροπλάνο ήταν πολύ μικρό για να φιλοξενήσει όλους όσοι είχαν αγοράσει εισιτήρια, σύμφωνα με τη Mail.

Όταν κανείς δεν δέχτηκε να πάρει το κουπόνι, ο επιβάτης ανέφερε πως η αεροπορική εταιρεία «έπρεπε να απομακρύνει 10 άτομα από το αεροπλάνο, κάτι που προκάλεσε πολλές διαμάχες, και αυτό κράτησε κυριολεκτικά δύο ώρες».

