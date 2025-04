Βίντεο από τη σύλληψη 100 παράτυπων μεταναστών σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε κλαμπ του Κολοράντο – Ενδέχεται να απελαθούν

Περισσότεροι από 100 μετανάστες που βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε νυχτερινό κέντρο, χθες Κυριακή, στο Κολοράντο Σπρινγκς στην πολιτεία του Κολοράντο.

Περίπου «200 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό (του κέντρου), εκ των οποίων τουλάχιστον 114 βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ», ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών (DEA), ενώ πρόσθεσε ότι όσοι εντοπίστηκαν να μην διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα συνελήφθησαν ενόψει της «ενδεχόμενης απέλασής τους».

Περίπου δέκα στρατιωτικοί βρίσκονταν επίσης στο νυχτερινό κέντρο -το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια- την ώρα της αστυνομικής επιχείρησης, σημείωσε η DEA.

Παράλληλα η DEA επεσήμανε στην ανακοίνωσή της ότι στο εν λόγω κέντρο σύχναζαν μέλη των συμμοριών Tren de Aragua και MS-13.

«Σήμερα το πρωί (η DEA) συνέλαβε περισσότερους από 100 παράνομους αλλοδαπούς σε υπόγειο νυχτερινό κέντρο όπου συχνάζουν τρομοκράτες της TdA και της MS-13. Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και ροζ κοκαΐνη. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν καθώς εκκρεμούσαν εις βάρος τους εντάλματα», επεσήμανε στο Χ η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι.

