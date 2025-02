Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη με μετανάστες που απέλασαν οι ΗΠΑ

Μια πρώτη ομάδα υπηκόων της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις αρχές των ΗΠΑ έφθασε αεροπορικώς στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από τις δυο ναυλωμένες πτήσεις που οργάνωσε η κυβέρνηση του κράτους της Λατινικής Αμερικής, «το πρώτο αεροσκάφος αφίχθη», επιβεβαίωσε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τον οποίο τα δυο αεροπλάνα παρέλαβαν συνολικά περίπου 190 υπηκόους της Βενεζουέλας. Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο ανέφερε εξάλλου από το αεροδρόμιο πως το δεύτερο αεροσκάφος βρισκόταν ακόμη «εν πτήσει».

190 Venezuelans deported from the US have arrived back home.

Special Envoy Richard Grenell personally oversaw the two flights earlier on Monday.#US #Venezuela #Migrantes #Immigrants #Deportation pic.twitter.com/FT3Bb5N2qr

— Ali Shunnaq (@schunnaq) February 11, 2025