Βασίλισσα Ελισάβετ: Το παθιασμένο μήνυμα στη Διάσκεψη για το Κλίμα – Η αναφορά στον πρίγκιπα Φίλιππο

Σε μια παθιασμένη ομιλία της στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 η Βασίλισσα Ελισάβετ προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες «να κερδίσουν μια θέση στην ιστορία» και «να απαντήσουν στο κάλεσμα των μελλοντικών γενεών» κάνοντας «κοινό σκοπό» την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ που αναγκάστηκε να στείλει βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά την περιπέτεια με την υγεία της, κάλεσε τους ηγέτες «να υψωθούν πάνω από την πολιτική της στιγμής και να επιδείξουν αληθινή ηγετική ικανότητα».

Συνέχισε λέγοντας ότι «κανείς από εμάς δεν θα ζήσει για πάντα» και «δεν το κάνουμε αυτό για εμάς, αλλά για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας και αυτούς που θα ακολουθήσουν τα βήματά τους», καθώς προέτρεψε τους ηγέτες να επιτύχουν αποφασιστικές συμφωνίες για την κλιματική αλλαγή.

Στην πιο προσωπική ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ, η Βασίλισσα Ελισάβετ απέτισε φόρο τιμής στον πρίγκιπα Φίλιππο και περιέγραψε πώς «ο αντίκτυπος του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη εξέλιξη» ήταν ένα θέμα κοντά στην καρδιά του «αγαπητού αείμνηστου συζύγου» της – ο οποίος το 1969 είπε σε μια ακαδημαϊκή συγκέντρωση : «Αν αποτύχουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την πρόκληση, όλα τα άλλα προβλήματα θα ωχριούν».

“I, for one, hope that this conference will be one of those rare occasions where everyone will have the chance to rise above the politics of the moment, and achieve true statesmanship.”

The Queen has delivered a video message to mark the start of #COP26

— The Royal Family (@RoyalFamily) November 1, 2021