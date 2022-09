Βασίλισσα Ελισάβετ: Η «περίεργη» συμπεριφορά του άνδρα που όρμησε στο φέρετρο—Δείτε τη στιγμή της σύλληψής του

Συναγερμός επικράτησε στην Αίθουσα του Γουέστμινστερ το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας κινήθηκε προς το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ και το άγγιξε με αποτέλεσμα η ασφάλεια να τον ακινητοποιήσει και στη συνέχεια η αστυνομία να τον συλλάβει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας συμπεριφερόταν «περίεργα» και αφού «περίμενε 14 ώρες μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά» στο φέρετρο, έτρεξε το ακούμπησε και σήκωσε λίγο τη βασιλική σημαία που βρισκόταν σε αυτό, αφού πρώτα έριξε ένα κοριτσάκι.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν και έριξαν τον άνδρα στο δάπεδο, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν επιτόπου. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας συνελήφθη στο «Westminster Hall» ως ύποπτος για αδίκημα δημόσιας τάξης και παραμένει υπό κράτηση. Άγνωστοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την πράξη.

A man has been arrested in Westminster after rushing towards the Queen’s coffin & allegedly attempting to remove the royal standard. Photos show police restraining the man, who made it up the catafalque & touched the Queen’s coffin #Queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII pic.twitter.com/uLbbtTAVf9

