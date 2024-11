Βασιλιάς Κάρολος: Γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του, φορώντας γραβάτα με τα ελληνικά χρώματα – Οι φωτογραφίες και οι κανονιοβολισμοί

Ο βασιλιάς Κάρολος πέρασε τα 76α γενέθλιά του δουλεύοντας σήμερα στο Λονδίνο, καθώς σε όλη την πρωτεύουσα ακούγονταν κανονιοβολισμοί για να σηματοδοτήσουν την εορταστική επέτειο.

Ο μονάρχης εγκαινίασε ένα Coronation Food Project Hub στο Ντέπφορντ, στο Νότιο Λονδίνο, ενώ σχεδιάζει να κάνει ένα ακόμη στο Μέρσεϊσαϊντ σε μια εικονική τελετή.

Το σχέδιο προβλέπει την διανομή πλεοναζόντων τροφίμων σε τράπεζες τροφίμων, σε σχολεία και σε κοινοτικά κέντρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο σήμερα.

Η σημερινή του εμφάνιση ακολούθησε την συμμετοχή του, χθες βράδυ, στην πρεμιέρα της ταινίας Gladiator II, χωρίς τη βασίλισσα Καμίλα, η οποία έχασε την προβολή καθώς αναρρώνει από λοίμωξη στο στήθος. Εκεί ο Κάρολος συναντήθηκε με τους αστέρες του Χόλιγουντ Ντένζελ Ουάσινγκτον, Πέδρο Πασκάλ και Πολ Μεσκάλ.

Η εκδήλωση στο Ντέπφορντ στο Νότιο Λονδίνο σηματοδοτεί την πρώτη επέτειο του έργου, ενώ ο Κάρολος έχει προγραμματίσει να ανοίξει έναν άλλο κόμβο στο Merseyside σε μια εικονική εκδήλωση αργότερα σήμερα.

Ο βασιλιάς έλαβε ευχές για τα γενέθλιά του από το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, τον πρωθυπουργό Keir Starmer και μαθητές σχολείων καθώς γιορτάζει τα 76α γενέθλιά του.

Wishing a very Happy Birthday to our Royal Founding President, His Majesty The King 🎉 https://t.co/AmUM76Vcq2

— The King’s Trust (@KingsTrust) November 14, 2024