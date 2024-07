Βασιλιάς Κάρολος: Αγόρασε διαμέρισμα αξίας 6,6 εκατ. δολαρίων στο Μανχάταν – Δείτε ΦΩΤΟ

Υπερπολυτελές διαμέρισμα αξίας 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων φέρεται να αγόρασε ο βασιλιάς Κάρολος στην πιο ακριβή περιοχή του Μανχάταν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η New York Post, ο Κάρολος φαίνεται στα οικονομικά αρχεία που τηρούνται για την πόλη της Νέας Υόρκης, να έχει υπογράψει ως αγοραστής του συγκεκριμένου διαμερίσματος, όπου αναφέρεται ως “Βασιλιάς του Καναδά”, με τον πρόξενο του Καναδά να συνυπογράφει την συγκεκριμένη συμβολαιογραφική πράξη.

Αυτό που ακούγεται όμως απίστευτο στα αυτιά… ημών των απλών θνητών είναι κυρίως η πολυτέλεια και η έκταση φυσικά του διαμερίσματος που αγόρασε ο Άγγλος ευγενής.

King Charles buys $6.63M luxury condo on NYC’s Billionaires’ Row.

The condo at 111 W 57th Street, spans 3,601 square feet and features three bedrooms, four-and-a-half bathrooms, and opulent interiors. Notable amenities include a swimming pool, sauna, double-height fitness… pic.twitter.com/qF2Atv8fPY

