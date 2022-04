Τζο Μπάιντεν: Το απρόοπτο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του που… έβαλε “φωτιά” στο Twitter – ΒΙΝΤΕΟ

Μια άτυχη στιγμή είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αϊόβα, προκαλώντας χαμό στο Twitter.

Την ώρα που μιλούσε ο Τζο Μπάιντεν για το πλάνο του, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει φτάσει στα ύψη, φαίνεται να πέφτει μια κουτσουλιά πάνω στο πέτο του σακακιού του.

Όπως ήταν λογικό το Twitter πήρε… “φωτιά” μετά το απρόοπτο του Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δεν φάνηκε να πτοείται και συνέχισε να μιλάει για πάνω από 22 λεπτά, με τη Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου να τονίζει πως ήταν καλαμπόκι και όχι περιττώματα πουλιού. Ωστόσο οι ισχυρισμοί της δεν φάνηκε να έπεισαν.

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

