Τζο Μπάιντεν: Η αγκαλιά του στην Εύα Λονγκόρια που προκάλεσε αίσθηση

Άνω κάτω έγινε το twitter με το βίντεο του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν που αγκαλιάζει την ηθοποιό, Εύα Λονγκόρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την Εύα Λονγκόρια για την προβολή της ταινίας «Flamin’ Hot», στην οποία κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της. Μόλις τελείωσε την ομιλία του ο Τζο Μπάιντεν πλησίασε την ηθοποιό και την αγκάλιασε.

Ωστόσο τα χέρια του έμειναν για περισσότερο χρόνο στην μέση της. Τότε η ηθοποιός έκανε ένα βήμα πίσω και απομάκρυνε διακριτικά τα χέρια του Αμερικανού προέδρου. Οι χρήστες στο twitter σχολίασαν ότι ο Τζο Μπάιντεν απλώνει τα χέρια του υπερβολικά. «Βάλε τα χέρια σου εκεί που μπορούμε να τα βλέπουμε Τζο», έγραψε ένας χρήστης. «Αηδιαστικό. Ο Τζο Μπάιντεν χούφτωσε την Εύα Λονγκόρια», σχολίασε ένας άλλος χρήστης.

Πριν το περιστατικό ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε με την μεγάλη διαφορά ηλικίας του από την ηθοποιό. «Γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Εκείνη ήταν 17. Eγώ ήμουν 40», είπε με χαμόγελο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Biden gropes Eva Longoria

at White House.

Διαβάστε ορισμένα από τα σχόλια στο twitter:

It’s all here in slow motion.#Biden pic.twitter.com/QLGrif0Ier

— CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 16, 2023