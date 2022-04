Τζάστιν Τριντό: Η Ρωσία πρέπει «να λογοδοτήσει» για τους θανάτους ουκρανών αμάχων

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό καταδίκασε τους «ειδεχθείς και φρικιαστικούς» φόνους αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούσα, προσάπτοντας την ευθύνη γι’ αυτούς στη Ρωσία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τους φόνους αμάχων στην Ουκρανία, κινητοποιούμαστε για να λογοδοτήσει το ρωσικό καθεστώς», ανέφερε ο κ. Τριντό μέσω Twitter. «Οι υπεύθυνοι για αυτές τις ειδεχθείς και φρικιαστικές επιθέσεις θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία και δυτικές χώρες κατηγόρησαν χθες Κυριακή τον ρωσικό στρατό πως διέπραξε εγκλήματα πολέμου μετά τον εντοπισμό ομαδικών τάφων αμάχων που «εκτελέστηκαν» στην Μπούτσα, κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σχεδόν 300 πτώματα ενταφιάστηκαν σε ομαδικούς τάφους. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τουλάχιστον 20 πτώματα με πολιτικά να κείτονται μόνο σε έναν δρόμο.

We strongly condemn the murder of civilians in Ukraine, remain committed to holding the Russian regime accountable, and will continue to do everything we can to support the people of Ukraine. Those responsible for these egregious and appalling attacks will be brought to justice. https://t.co/YDwJ0n693m

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 3, 2022