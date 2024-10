Τυφώνας Milton: Εκατοντάδες διασώσεις κατοίκων στην Φλόριντα – Μπλακ άουτ σε εκατομμύρια νοικοκυριά

Τις πληγές της μετράει η Φλόριντα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Milton.

Η καταιγίδα έφθασε στo έδαφος της Φλόριντα το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Siesta Key ως επικίνδυνος τυφώνας κατηγορίας 3. Στη συνέχεια διέσχισε την πολιτεία ως καταιγίδα κατηγορίας 1 και κατέστρεψε κτίρια, σπίτια, δρόμους και γραμμές ηλεκτροδότησης.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο μονοπάτι της καταστροφής του Μίλτον και οι αρχές της πολιτείας αναμένουν ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης με χιλιάδες διασώστες να βρίσκονται σε κάθε άκρη της Πολιτείας. Ο Ρον ΝτεΣάντις ανέφερε ότι σχεδόν 1.000 κάτοικοι έχουν διασωθεί. Οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν μία μητέρα με τα 4 παιδιά της που είχαν παγιδευτεί στο νερό για 7 ολόκληρες ώρες.

Η ακτοφυλακή κατάφερε να διασώσει έναν άνδρα που είχε πιαστεί από ένα ψυγείo και είχε παρασυρθεί περίπου 48 χλμ ανοιχτά της ακτής στο κόλπο του Μεξικού στην νότια Φλόριντα. Η ακτοφυλακή άνοιξε εκ νέου ορισμένα λιμάνια μετά τον τυφώνα Milton, μεταξύ των οποίων το Κι Γουέστ και το Λιμάνι Μαϊάμι στη Φλόριντα, καθώς και αρκετά λιμάνια στη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 10, 2024