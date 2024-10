Τυφώνας Milton: Απειλές κατά της ζωής τους δέχονται οι μετεωρολόγοι – «Μας καταδικάζουν σε θάνατο» – ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν έχω δει ποτέ μια καταιγίδα να συγκεντρώνει τόση παραπληροφόρηση», δηλώνει στην εφημερίδα Guardian η Κέιτι Νικολάου, μετεωρολόγος από το Μίσιγκαν, η οποία πριν αλλά και έπειτα από το πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον» δέχεται αναρτήσεις απειλητικές για τη ζωή της. «Η δολοφονία μετεωρολόγων δεν θα σταματήσει τους τυφώνες», απάντησε σε απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε.

Η Ελληνικής και σκωτσέζικης καταγωγής μετεωρολόγος περιγράφει «στροφή σε βίαιη ρητορική που φτάνει να καταδικάζει μετεωρολόγους σε θάνατο ως συνωμοσιολόγους». Αποδίδει το φαινόμενο σε ρεκόρ παραπληροφόρησης καθώς δύο μεγάλοι τυφώνες έπληξαν τις ΗΠΑ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Κλιμάκωση απειλών» δέχτηκε η Κέιτι, όταν αποφάσισε να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει τυφώνας κατηγορίας 6.

«Oύτε οι μετεωρολόγοι ούτε και η κυβέρνηση δημιουργούν και κατευθύνουν τυφώνες», τόνισε. Ωστόσο έλαβε νέες απειλές ότι επιστήμονες πρέπει να εξοντωθούν και τα συστήματα μετεωρολογίας να καταστραφούν.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την παραπληροφόρηση ως υποκινούμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του, υποστηρίζοντας ότι δυσχέρανε και τη κυβερνητική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές από τους τυφώνες Ελίν και Μίλτον. Αναρτήσεις υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας «πρέπει να κρεμαστούν σε κοινή θέα», επειδή «ξέμειναν από μετρητά για τους επιζώντες του τυφώνα λόγω δαπάνης σε παράνομους μετανάστες».

«Οι άνθρωποι μού ρίχνουν κατάρες, με καλούν να ομολογήσω ότι με ραντάρ Doppler ελέγχω τον καιρό», είπε ο Νικολάου.

«Ναι, μπορούν να ελέγξουν τον καιρό», έγραψε στο μεταξύ η Marjorie Taylor Greene, μια ακροδεξιά βουλευτής, στο X, αναρτώντας δύο βίντεο του Μπάιντεν και του διευθυντή της CIA.

BIDEN: “We’re controlling the weather? It’s beyond ridiculous. It’s gotta stop.”

CIA Director: “Yes, we definitely can control the weather.”

Which do you believe? pic.twitter.com/N8cdsjm5gM

— TaraBull (@TaraBull808) October 10, 2024