Τρόμος στο Μιλγουόκι: Πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο των Μπακς – Πληροφορίες για 3 τραυματίες

Τρόμος στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς άγνωστοι άνοιξαν πυρ κοντά στο γήπεδο των Μπακς. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή του «Deer District», που είχε συγκεντρωθεί κόσμος για να παρακολουθήσει το ματς.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα των πλέι οφ Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει συλληφθεί ένας 29χρονος, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες, ένας άνδρας και δύο γυναίκες.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn

— Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022