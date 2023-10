Τρόμος στο αεροδρόμιο της Ατλάντα: Γυναίκα μαχαίρωσε τρία άτομα (Βίντεο)

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση πως μία γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τρία άτομα – συμπεριλαμβανομένου ενός υπαστυνόμου – μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα την Τετάρτη (11/10), σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τρομακτικά πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν τη γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε από το WSBTV ως Ντάμαρις Μίλτον, 44 ετών, να κουνάει το μαχαίρι στους αξιωματικούς που την πλησίαζαν καθώς οι ταξιδιώτες στέκονταν σε απόσταση αναπνοής από αυτήν, ενώ τους χώριζε μόνο ένα τζάμι.

Όπως αναφέρει η New York Post η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4:45 μ.μ. για την ένοπλη γυναίκα που στεκόταν έξω από το σημείο ελέγχου ασφαλείας κοντά στο νότιο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιούνται πτήσεις εσωτερικού.

Η Μίλτον φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον οδηγό ταξί που την έφερε στο αεροδρόμιο προτού η αστυνομία προσπαθήσει να την κρατήσει σε μια περιοχή και να «περιορίσει την κίνησή της». Την ώρα που η αστυνομία έκανε μία προσπάθεια να μιλήσει στην γυναίκα για να αφήσει κάτω το μαχαίρι, εκείνη μαχαίρωσε έναν υπάλληλο αεροδρομίου και έναν υπαστυνόμο στο πόδι. Και τα τρία θύματά της είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν φέρουν τραύματα απειλητικά για την ζωή τους.

Τελικά η Μίλτον συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. «Δεν φαίνεται ότι υπάρχει σχέση μεταξύ αυτής και των θυμάτων, αλλά αυτό είναι κάτι που θα εξετάσουμε», δήλωσε ο αστυνομικός της Ατλάντα, John Chafee. «Οι κατηγορίες θα κατατεθούν κάποια στιγμή», είπε ο Chafee, καθώς η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το τι προκάλεσε την έκρηξη της Μίλτον.

Άλλα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν ταξιδιώτες στην ουρά στην πύλη ασφαλείας να γονατίζουν στο πάτωμα για ασφάλεια. Η Sarah Nagem, από το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, είπε ότι άκουσε κάποιον να φωνάζει «Πέστε στο πάτωμα, πέστε στο πάτωμα», ανέφερε το Journal-Constitution.

Η Nagem σημείωσε ότι δεν είδε ποτέ την ύποπτη, αλλά κάποιος έδωσε στους επιβάτες την εντολή να παραμείνουν στο πάτωμα. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι: «Το προσωπικό του αεροδρομίου προσπαθούσε να μας καθησυχάσει ότι, ξέρετε, ήμασταν ασφαλείς και ότι δεν ήταν κάποιος που προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα τυχαίο βίαιο περιστατικό».

Το Fox 5 δήλωσε πως παρά το χάος που δημιουργήθηκε η FAA (Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας) είπε ότι δεν υπήρξαν ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα.

Yes, and here is a better video of the lady with a knife, too! pic.twitter.com/lxC95JcZJI

— Mitch Jergensen (@MJergy) October 11, 2023