Τροχαίο σοκ στην Κίνα: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πομπή κηδείας – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κίνα όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε πομπή κηδείας.

Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1.00 το πρωί της Κυριακής (19:00 χθες, Σάββατο, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Ναντσάνγκ, στην επαρχία Τσιανγκτσί, ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV, σύμφωνα με την οποία “η αιτία του δυστυχήματος αποτελεί αντικείμενο έρευνας εις βάθος”.

Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου καθ’ όδον προς το κρεματόριο το πρωί της Κυριακής, εξήγησε ένας κάτοικος ονόματι Ντενγκ στην τοπική εφημερίδα Jimu News. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς και τους τραυματίες συμμετείχαν στην κηδεία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Ένας άλλος κάτοικος των περιχώρων, ο Γκονγκ, δήλωσε στην Jimu News πως συμμετείχε στην κηδεία με τη σύζυγό του, η οποία σκοτώθηκε κατά το δυστύχημα. Είπε πως το φορτηγό έπεσε ξαφνικά στο τελευταίο τμήμα της πομπής και στη συνέχεια πέρασε μέσα από το πλήθος προτού φθάσει τη νεκροφόρα.

#China: Atleast 17 deaths and 22 injured in a major traffic accident occurred in the Taoling Village section of the S517 connecting line in Youlan Town, #Nanchang County, #Jiangxi Province.

The cause of the accident is under investigation.pic.twitter.com/QQ5Ic7JPl5

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 8, 2023