Τραγωδία στο Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 63 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο

Τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες στο Γιοχάνεσμπουργκ. Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σήμερα το πρωί (Πέμπτη 31/8), σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πενταώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδει το BBC. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει για ποιο λόγο ξέσπασε η φωτιά σε αυτό το κτίριο, το οποίο καταστράφηκε. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ορισμένους από τους ενοίκους του κτιρίου, ενώ η έρευνα για άλλα θύματα συνεχίζεται.

BREAKING NEWS: Another flat went up in flames in Johannesburg, Kerk cnr Troye as a result of illegal foreigners who are destroying infrastructure in South Africa. pic.twitter.com/74eYD4Ll4N — PSAFLIVE (@PSAFLIVE) August 24, 2023

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης Robert Mulaudzi ανακοίνωσε ότι έχουν εντοπιστεί 52 πτώματα και 43 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά παραδέχτηκε ότι αναμένει ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί. «Κινούμαστε όροφο προς όροφο για να καθαρίσουμε τα συντρίμμια και να εντοπίσουμε σορούς», είπε.

Kerk St Johannesburg CBD this morning 👇 pic.twitter.com/V5bIsFDQo2 — Saffa_unique (@unique_saffa) August 24, 2023

Όπως εξομολογήθηκε ο Robert Mulaudzi σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό δεν είχε συναντήσει ποτέ «κάτι τέτοιο στα 22 χρόνια υπηρεσίας μου». Διευκρίνισε ότι υπάρχουν πολλές ανεπίσημες κατασκευές μέσα στο κτίριο, «σε κάθε όροφο», ενώ τόνισε πως δεν είναι σαφές αυτή την στιγμή τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

The bodies from the hijacked building fire in Johannesburg CBD are stacking up. pic.twitter.com/H9bFZMKldP — k9_reaper (@k9_reaper) August 31, 2023

Το πενταόροφο κτίριο παλιά ήταν εγκαταλελειμμένο αλλά πρόσφατα είχαν βρει στέγη σε αυτό κάποιοι άνθρωποι. Βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της επιχειρηματικής ζώνης του οικονομικού κόμβου της Νότιας Αφρικής και χρησιμοποιήθηκε ως άτυπος οικισμός, είπε ο Mulaudzi.

BREAKING NEWS The death toll in the Johannesburg CBD fire has risen to 63 and 43 injured Video source : @Thabo_Tshaba pic.twitter.com/ydvksJoBVQ — News Live SA (@newslivesa) August 31, 2023