Τραγωδία στις ΗΠΑ: Θανατηφόρα καραμπόλα δεκάδων οχημάτων εν μέσω ανεμοθύελλας

Ανεμοθύελλα προκάλεσε Καραμπόλα 80 αυτοκινήτων στο νότιο Ιλινόις των ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό αδιευκρίνιστου ,μέχρι στιγμής, αριθμού ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 55 στην αμερικανική πολιτεία, όπως ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Περίπου 40 έως 60 επιβατικά αυτοκίνητα και πολλά φορτηγά ενεπλάκησαν στην καραμπόλα λίγο μετά τις 11 το πρωί (τοπική ώρα), τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πολιτείας του Ιλινόις.

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2023